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Edirne'de Hasan Ağa Deresi kirlilik kaynaklı koyu kahverengi akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Edirne'de Hasan Ağa Deresi kirlilik kaynaklı koyu kahverengi akıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'ye bağlı Hasanağa köyünden geçen ve köyle aynı ismi taşıyan dere, suya karışan atıklar nedeniyle koyu kahverengi renkte akıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atıklar nedeniyle sabahtan bu yana koyu kahverengi akmaya başlayan Hasan Ağa Deresi'nde kirliliğin kaynağını bulmak için inceleme başlattı.

Köyün muhtarı Mehmet Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de derenin birkaç kez bu kirlilikte aktığını ve balık ölümlerinin meydana geldiğini söyledi.

Önceki kirliliklerin de 3-5 saat sürdüğünü, sonrasında suyun normale döndüğünü anlatan Üstün, kirliliğin kaynağının katı atık bertaraf tesisi olduğunu ileri sürdü.

Üstün, daha önce tesisin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince denetlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çöp suyu bu. İçerisinde kimyasal mı, ne var bilemiyoruz. İnsan ve hayvan sağlığı için tehlikeli bir durum. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden daha önce denetlemeye geldiler, tesise de gittik, suyu saldıkları noktaları inceledik. Onlar 'akıtmadıklarını, sızıntı su olduğunu' söylüyorlar ama sızıntı değil. Sızıntı suyla 3 saat bu şekilde akmaz dere. Yetkililerden denetimlerini sıklaştırmasını ve pis suyun akıtılmamasını istiyoruz."

Aza Yılmaz Akgün ise derenin tehlike saçtığını ifade etti.

Yaz aylarında çocukların dereye girdiğine dikkati çeken Akgün, "Bu dereden hayvanlar da su içiyor, çocuklarımız yaz aylarında giriyor. Bu bizi korkutuyor. Biz biliyoruz tehlikeli, pis olduğunu ancak ufak çocuk giriyor, hayvan su içmeye gidiyor. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, dereden numune alındığını ve gerekli incelemenin yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, daha önce de inceleme yapılan derede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını, suyun rengini değiştiren unsurun bulunması noktasında çalışmanın sürdüğünü belirtti.

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