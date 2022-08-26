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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

26.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İ.D. idaresindeki 22 ACG 727 plakalı otomobil, B.U'nun kullandığı 39 NV 087 plakalı otomobil ile Edirne-Kırklareli yolu İskenderköy Kavşağı'nda çarpıştı.

Yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü B.U. ve aynı araçtaki C.Ç. ve çocuk yolcu A.U. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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