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Edirne'de işçilerin maaşını ödemeyen patronun kaçtığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Edirne'de işçilerin maaşını ödemeyen patronun kaçtığı iddia edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki bir tekstil fabrikasının sahibinin, işçilerinin 2 aylık maaşlarını ödemeden, iş yerindeki makineleri de alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Edirne-Havsa kara yolunda bulunan 130 kişinin çalıştığı fabrikaya gelen işçiler, iş yerinde kimsenin olmadığını ve makinelerin de götürüldüğünü gördü.

Bunun üzerine iş yerinden 2 aylık ücret ve mesai alacaklarının olduğunu iddia eden işçiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Fabrikaya gelen jandarma ve işçilerin telefonla aradığı iş yeri sahibi S.K'ye ulaşılamazken, fabrikanın yemekhanesinde toplanan işçiler S.K'den şikayetçi oldu.

Fabrika bekçisi Sabri Altınelmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçiler olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Fabrika sahibine tepki gösteren Altınelmas, "Akşam 21.30'a kadar buradaydık, kalan malları yükledik ve mallar gitti. Fabrika sahibi bizi evlere bırakıp, pazartesi sabahı işbaşı yapacağımızı söyledi. Gece yarısı maaşların yatacağını belirtti. Maaşların yatmadığını görünce sabah erkenden fabrikaya geldim ve camın kırık olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim, mülk sahibini aradım. Gördük ki içerisini boşaltmışlar. Mal sahibinin dahi makinelerini çalmışlar. İşçilerin 53 günlük alacağı var, en az 100 saatlik de mesaisi var. Yazık günahtır, Allah'tan korksunlar." dedi.

İşçilerden Meryem Büyükkal ise "Böyle bir şey olamaz, sabahlara kadar mesai yaptık. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 2 aydır maaş almadık, mesai alacaklarımız var. Biz hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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