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Edirne’de jandarma denetimleri aralıksız sürüyor

04.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2021 yılı trafik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2021 yılı trafik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Ocak-Şubat 2021 ayları içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 495 araç trafikten men edilirken, bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL cezai işlem uygulandı.
Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak-Şubat Ayları içerisinde toplam 35 bin 671 araç kontrol edildi.

“Bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL ceza”
Ocak - Şubat 2021 ayları içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 495 araç trafikten men edilirken, bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL cezai işlem uygulandı.

“2 ay içerisinde gerçekleşen kazalarda 1 kişi öldü”
Edirne İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurullarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde sorumluluk sınırlarımız içerisinde toplam 18 maddi hasarlı, 13 yaralanmalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 32 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 20 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

“Kural ihlallerini 112’ye bildirebilirsiniz”
Açıklamanın devamında ise “İl Jandarma Komutanlığımızca sorumluluk sahamızda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleri ile katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanları ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezine ait telefona ihbarda bulunulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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