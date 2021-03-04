Edirne’de jandarma denetimleri aralıksız sürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2021 yılı trafik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Ocak-Şubat 2021 ayları içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 495 araç trafikten men edilirken, bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak-Şubat Ayları içerisinde toplam 35 bin 671 araç kontrol edildi.

“Bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL ceza”

Ocak - Şubat 2021 ayları içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 495 araç trafikten men edilirken, bin 363 sürücüye 751 bin 976 TL cezai işlem uygulandı.

“2 ay içerisinde gerçekleşen kazalarda 1 kişi öldü”

Edirne İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurullarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde sorumluluk sınırlarımız içerisinde toplam 18 maddi hasarlı, 13 yaralanmalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 32 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 20 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.