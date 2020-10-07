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Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Edirne’de, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 185 litre alkol, 3 karton sigara, 12 kutu tütün, 3 kilogram çay ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir evde gümrük kaçağı malzeme bulundurulduğu ihbarı üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu

Edirne’de, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 185 litre alkol, 3 karton sigara, 12 kutu tütün, 3 kilogram çay ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir evde gümrük kaçağı malzeme bulundurulduğu ihbarı üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Edirne merkeze bağlı Eskikadın köyünde bulunan söz konusu adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 185 litre alkol, 3 karton sigara, 12 kutu tütün, 3 kilogram çay ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 17 bin 760 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu

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