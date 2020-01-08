Edirne'de kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de ülkeye kaçak yollardan getirildiği belirlenen köpek yavrusu ile papağanlara el konuldu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma sonrası Karaağaç Mahallesi'nde C.N'nin evinde arama yaptı.
Aramada, farklı cins ve renklerde 13 köpek yavrusu ile 9 sultan papağanı ele geçirildi.
Şüpheli C.N. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
El konulan köpek ve papağanlar veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi.
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