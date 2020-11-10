HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de kaçak parfüm operasyonu

Edirne’de kaçak parfüm operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada maddi değeri 210 bin lira olan 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine TEM Gişeler mevkiinde şüpheli iki araçta yapılan aramada, Romanya’ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda iki araçta toplam 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edirne’de kaçak parfüm operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada maddi değeri 210 bin lira olan 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine TEM Gişeler mevkiinde şüpheli iki araçta yapılan aramada, Romanya’ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda iki araçta toplam 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Böyle yakalanmıştı! Yeni gelişmeBöyle yakalanmıştı! Yeni gelişme
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı
17 gündür kayıp çifte ait olduğu değerlendirilen cesetler kuyuda bulundu
Korkunç olay! İki kişinin cansız bedeni kuyuda bulundu
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti'li Uncuoğlu oldu
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı
Böyle yakalanmıştı! Yeni gelişme
Polis uygulamalarından kaçmak için WhatsApp grubu kuranlar hakkında soruşturma
Polis uygulamalarından kaçmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.