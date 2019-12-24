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Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, bir ayda toplaması ve satışı yasak 15 ton kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, midye kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını artırdı. Kaçak yolla toplanan midyelerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırılmasının önlenmesi için operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin son 1 ayda düzenlediği 12 operasyonda toplaması ve satışı yasak olan 15 ton kum midyesi yakalandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen midyeleri denize bıraktı.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 12 kişiye toplam 20 bin lira ceza verildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ayda 15 ton Jandarma kum midyesi

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