HABER

Edirne'de kaçak yabancılara gece operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ile Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından kaçak yabancılara yönelik operasyonda 150 kişiye işlem yapılırken, 40 kişi gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ile Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından kaçak yabancılara yönelik operasyonda 150 kişiye işlem yapılırken, 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak isterken elinden yaralanan Cezayir uyruklu kişiye ilk müdahaleyi polis yaptı. Yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak isteyen göçmenlerin geçiş güzergahlarından biri olan Edirne'de kaçak yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nin ortak düzenlediği çalışma Kaleiçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, mahalledeki bazı ev ve pansiyonlarda pasaportu olmadığı halde kalan, pasaport süreleri geçmiş çok sayıda yabancı uyrukluların kaldığını tespit ederek, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 150 ev, pansiyon ve metruk binalar kontrol edilirken, yabancı uyruklu 150 kişiye işlem yapıldı. Polisin operasyonu sırasında Cezayir uyruklu kişi, kaldığı evin bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken, düşüp elinin kesilmesi ile yaralandı. Polis yakaladığı kişiye ilk müdahale yaparak, elini sardı. Polisin operasyonuna mahalle sakinleri de destek verirken, her geçe gün mahallelerinde yabancı sayılarının arttığını belirterek, operasyonların sürdürülmesini istedi.

PARTNERFormumu spora borçluyumFormumu spora borçluyum
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!
Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)- YENİDENAtatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)- YENİDEN
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.