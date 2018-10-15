Edirne'de kaçak yabancılara gece operasyonu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ile Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından kaçak yabancılara yönelik operasyonda 150 kişiye işlem yapılırken, 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak isterken elinden yaralanan Cezayir uyruklu kişiye ilk müdahaleyi polis yaptı. Yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak isteyen göçmenlerin geçiş güzergahlarından biri olan Edirne'de kaçak yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nin ortak düzenlediği çalışma Kaleiçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, mahalledeki bazı ev ve pansiyonlarda pasaportu olmadığı halde kalan, pasaport süreleri geçmiş çok sayıda yabancı uyrukluların kaldığını tespit ederek, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 150 ev, pansiyon ve metruk binalar kontrol edilirken, yabancı uyruklu 150 kişiye işlem yapıldı. Polisin operasyonu sırasında Cezayir uyruklu kişi, kaldığı evin bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken, düşüp elinin kesilmesi ile yaralandı. Polis yakaladığı kişiye ilk müdahale yaparak, elini sardı. Polisin operasyonuna mahalle sakinleri de destek verirken, her geçe gün mahallelerinde yabancı sayılarının arttığını belirterek, operasyonların sürdürülmesini istedi.



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