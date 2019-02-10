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Edirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

 EDİRNE Kadın Merkezi Dayanışma Derneği'nin (EKAMEDER) düzenlediği 'Kadınlarla Kahkaha Matinesi' etkinliğinde, kadınlar stresten uzaklaşmak için doğru nefes alıp verme tekniklerini öğrendi, kahkahalar attı.

Edirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Kadın Merkezi Dayanışma Derneği'nin (EKAMEDER) düzenlediği 'Kadınlarla Kahkaha Matinesi' etkinliğinde, kadınlar stresten uzaklaşmak için doğru nefes alıp verme tekniklerini öğrendi, kahkahalar attı.
Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER) Başkanı, Kahkaha Yogası lideri Hülya Bodur'un öncülüğünde 'Kadınlarla Kahkaha Matinesi' isimli etkinlik gerçekleştirildi. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğin ikincisinde çok sayıda kadın bir araya gelerek hem doğru nefes alıp verme teknikleri öğrendi hem de kahkaha atarak günlük yaşamın stresinden uzaklaştı. Etkinlikte eğitimleri Kahkaha Yogası eğitmeni ve Kahkaha Dünya Elçisi Şengül Demir verirken, EKAMEDER Başkanı ve Kahkaha Yogası lideri Hülya Bodur da eşlik etti. Kentte düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikten önce 'Kahkaha Yogası' hakkında bilgi veren Şengül Demir, söz konusu tekniğin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini söyledi.
'TÜRKİYE'DE KAHKAHAYI VE SEVİNCİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'
Kahkaha atmanın her şeye iyi geldiğini ve Türkiye'de kahkaha sevincini yaygınlaştırmak istediğini belirten Şengül Demir, "Aslında kahkaha yogası her şeye iyi gelir. Ben kahkaha hocasıyım öncelikle kendim için de buraya geldim. Genel olarak hastalık bazında tansiyon, şeker hastalarına, uyku durumlarına ve bağışıklık sistemine çok iyi gelen bir teknik. Biz de zaten kahkaha yogası liderleri yetiştiriyoruz aynı zamanda ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada da kadınların stres yönetimine, motivasyonuna ve özellikle iç motivasyonlarına katkı sunmak istiyoruz. Kahkaha yogası doğru nefes vermek demek. Çünkü biz doğduğumuzda öğretilmiş iki şey vardır; birisi nefes almak ikincisi gülümsemek. Sonra ne oluyor? Nefesi ve kahkahayı unutuyoruz. Yapma, etme deyince nefesimiz göğsümüze geliyor. Üniversiteye gidiyoruz, yönetici oluyoruz, bir sürü ceket giyiyoruz ve kahkaha atamıyoruz. Ortalama yetişkinler artık 15 kere kahkaha atabiliyor. Bizim amacımız da Türkiye'de kahkahayı, neşeyi ve sevinci tekrar yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.
'AMAÇ DOĞRU NEFES ALARAK ZİHNİ RAHATLATMAK'
Kahkahadaki amacın doğru nefes almak olduğuna vurgu yapan Demir, "Kahkahadaki amaç aslında doğru nefes alıp vermek, yani burada yaptığımız şey zihnimizi kandırmak, zihnimizi rahatlatmak ve stresimizi biraz dağıtarak bunu sevince dönüştürmek. Bugün burada aslında çocukluğumuza dönüp oyun oynamaya başlayacağız. Ardından yaygınlaşan bir kahkaha sesiyle kendimizin sevincini keşfedeceğiz. Bizler stresli olduğumuzda çözümlere odaklanamıyoruz, yeni kapılar açamıyoruz. Neredeysek orada kalıyoruz. Kahkahayla çözümlere de kapılar açıyoruz. Buradaki amaç şu aslında sevinçli olmak için bir sebebe ihtiyacımız yok ama mutluluk için bir hedef var. Bu seanstan sonra aslında herkes sevinçli olacak. Sağlık açısından kendilerini iyi hissedecek ve böylelikle de hayata daha farklı bakış açılarından bakabilecek" diye konuştu.
Kahkaha atarak stresten kurtulmak isteyen kadınlar, Şengül Demir'in öncülüğünde hep beraber çalan müzik eşliğinde önce oynadı ardından değişik etkinliklerle kahkaha attı.

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Edirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attıEdirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attıEdirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attıEdirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attı

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