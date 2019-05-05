HABER

Edirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yağmur altında coşkuyla kutlandı.

Edirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandı

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yağmur altında coşkuyla kutlandı.
Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılmıyla coşku içinde kutlandı. Şenliklerin başlangıcında iyi olan hava ilerleyen saatlerde yerine yağmura bıraktı. Şenliğe katılanlar yağmura aldırış etmeden dans edip eğlenirken, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Kakava Ateşi'nin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na akın ederken yoğun katılım nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı kortejin Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kanuni Köprüsü'nden geçmesiyle başladı. Yine Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşma yaptı. Gürkan, festivalin başlangıcında yağmurun Kakava'ya daha da bereket kattığını söyleyerek, "Tam bolluğun ve bereketin ateşi kakava ateşini yakacakken yağmur bereketi başladı. Edirne, UNESCO Kültür Mirası listesini her geçen gün arttırıyor. Mimar Koca Sinan'ın eseri Selimiye, 658 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri. En güzel süsleme sanatlarımızdan biri olan Ebru Sanatı ve Aralık 2017'den bu yana Kakava ve Hıdrellez. UNESCO Edirne'ye ve Edirnelilerimize gerçekten çok yakışıyor. UNESCO listesindeki eser sayımız arttıkça turizm potansiyelimiz de artıyor. Ama Edirne'ye en çok benim hemşerilerim yakışıyor, Edirneliler yakışıyor" dedi.
KAKAVA ATEŞİ'NİN YANMASIYLA ÇOŞKU DORUĞA ÇIKTI
Gürkan'ın konuşmasının ardından çeşitli dans ve müzik gösterileriyle devam eden coşku, Kakava ateşinin yakılmasıyla doruğa çıktı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Şenlikleri için yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev ateşi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve protokol üyeleri hep birlikte yaktı. Yanan ateşin çökmesiyle dilek tutanlar ateşin üzerinden atladı. Ateşin üzerinden atlama sırasında zaman zaman küçük çaplı kazalar da yaşandı.
Festivali ateşinin yanmasıyla başlayan yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar tehlikeli anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar alevi izleyenlerin üzerine getirince protokol ve katılımcılar ateşten kaçmak zorunda kaldı. Tehlike herhangi bir kaza yaşanmadan atlatılırken katılımcılar sönen ateşin üzerinden atlamayı eksik etmedi. Festival şiddetli yağmur altında kutlanmaya devam etti.
ON BİNLER SARAYİÇİ'NE AKTI
Katılımcılara etli pilav ve ayran ikramı yapılan şenlikler nedeniyle yurtiçinden ve yurtdışından binlerce ziyaretçi kente akın etti. Sarayiçi'ne gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak ulaşmaya çalışan ziyaretçiler, yoğun kalabalık nedeniyle şenlik alanına ulaşmada güçlükler çekerken kentteki tüm otel ve pansiyonların tam doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandıEdirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandıEdirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandıEdirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Bozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendiBozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendi
Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduUkrayna’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.