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Edirne’de kar yağışı başladı

26.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de kar yağışı başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne’de beklenen yağış başladı.

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne’de beklenen yağış başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam edeceğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan uyarıda da, Trakya’da hava sıcaklıklarının eksi dereceleri inmesiyle birlikte buzlanmaların oluşabileceği ifade edilerek, dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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