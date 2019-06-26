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Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarında bulunduğu minibüsün sürücüsü, kaçtı.

Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (2)- Yeniden

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarında bulunduğu minibüsün sürücüsü, kaçtı. Aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kavşaktaki dükkana daldı. Kazada, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine doldurulan yabancı uyruklu kaçaklardan 10'u öldü, 30'u da yaralandı.
Kaza, saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için kullandığı güzergahlardan biri olan Meriç ilçesinin Büyük Doğanca Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önlem aldı. Ekipler, sabaha karşı bölgeden geçen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, kaza sonrası bölgeye, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine balık istifi gibi doldurulan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 10'unun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 30 göçmen ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan, buradan da Yunanistan'a geçmek isteyen kaçaklar olduğu tespit edildi.
Edirne Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Minibüs sürücüsünün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:
"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç sürücüsü ihtara uymayıp hızla kaçmış olup, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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