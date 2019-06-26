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Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

GÖÇMENLERİN 38'İ PAKİSTANLI Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarptığı kazada ölen 10 kişi ile 30 yaralının uyrukları belli oldu.

Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)

GÖÇMENLERİN 38'İ PAKİSTANLI
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarptığı kazada ölen 10 kişi ile 30 yaralının uyrukları belli oldu. Sürücünün Türk olduğu, minibüste 38 Pakistan 1 de Hindistan uyruklu kaçağın bulunduğu saptandı.
4 YARALININ DURUMU AĞIR
Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralılardan 8'i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7'si Keşan ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.
Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, ilçelerinin kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olduğunu belirterek, "Burada kaçak göçmenlere sıkça rastlıyoruz. Ama bugün katliam gibi bir kaza yaşadık ve çok üzüldük. Yunanistan'a sınır olan bölgemizde tedbirler alınmasına rağmen, bunların ülkeye giriş noktalarında da önlem alınması gerekiyor. Oralarda tedbir alınırsa, bu tür üzücü olaylar yaşanmaz. Biz, insan kaçakçılığı yapan şahısları tespit edip, valilik ve emniyetle paylaştık. O kişilerin yakalanarak cezalandırılmalarını sağlamak gerekiyor. Hükümetimizin alacağı tedbirlerle bu işin sonlanacağına inanıyoruz. Çünkü göçmenlerin gelişleri devam ediyor" dedi.
Kazanın yaşandığı cadde üzerine lokanta işleten Nazmi Deniz, iş yerinde bulunduğu sırada dışarıdan büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Çok yüksek bir sesle birlikte dışarıya koştum. Arabanın içinde ağlamalar ve çığlık sesleri geliyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, minibüsün kapısını balyozla kırıp yaralıları çıkardı. Korkunç bir görüntüydü" dedi.

ALİ Can ZERAY- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (3)

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