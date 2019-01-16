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Edirne'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Edirne'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Havsa'nın Kulubalık köyünde yaşayan Hüseyin Urhan'dan (83) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Urhan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, dünden bu yana geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Drone kullanılan arama çalışmalarında, jandarma arama köpeği de yer aldı.

Ekipler, 18 saatlik çalışmanın ardından Havsa'daki kum ocakları yakınlarındaki bir tarlada, Urhan'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Urhan'ın öldüğünü belirledi.

Urhan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Hüseyin Urhan Jandarma kayıp kişi

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