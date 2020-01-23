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Edirne'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Edirne'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

İlçede yaşayan Mümin Güven (65), 2 gün önce dolaşmaya çıktığını söyleyerek evinden ayrıldı. Geri dönmeyince Güven'in ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi cesedin, Güven'e ait olduğunu teşhis etti.

Güven'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Edirne Ergene Nehri

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