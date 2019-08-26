Edirne'de kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Süloğlu-Lalapaşa yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Kabakbaş yönetimindeki 34 TM 4639 plakalı otomobil, kavşakta Saffet Şahin yönetiminde plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Her iki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

