Edirne'de kent merkezindeki sahipsiz atlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kent merkezinde dolaşan sahipsiz atlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sahipleri tarafından yem masrafları nedeniyle başıboş bırakılan atlar, kent sokaklarında sürüler halinde dolaşmaya devam ediyor.

Site, apartman bahçeleri ve trafik akışının yoğun olduğu yollara giren atlar, trafik seyrini de aksatıyor.

Kentte, atlara bakıcılık yapması için 2016 yılında dönemin valisi Dursun Ali Şahin'in talimatıyla at çobanı bulunmuş, görevlendirilen çoban kısa sürede pek çok at yakalamış ve ahırda bakımlarını yapmaya başlamıştı.

Çobanın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevi bırakmasının ardından bu uygulamadan vazgeçilmişti.

Vatandaşlar atların trafik seyrini tehlikeye düşürdüğünü ifade ederek, çözüm bulunmaması halinde telef olmalarından endişe ettiklerini dile getiriyor.

