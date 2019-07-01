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Edirne'de Kırkpınar davulları çalmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası etkinlikleri kapsamında Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan ekip, vali ve belediye başkanı ziyaretinin ardından esnafı gezerek güreşlere davet etti.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası etkinlikleri kapsamında Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan ekip, vali ve belediye başkanı ziyaretinin ardından esnafı gezerek güreşlere davet etti. Edirne'de bu yıl 58'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikler bugün 41 kişiden oluşan davul-zurna ekibinin Vali Ekrem Canalp ile Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı geleneksel ziyaretiyle başladı. Saraçlar Caddesi'nde davul-zurna eşliğinde belediye önünde toplanan müzisyenler, Başkan Gürkan'ı karşıladı. Karşılamanın ardından Gürkan, davul-zurna ekibine bahşiş verdi. Ekip ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı ziyaret etti. Vali Canalp, ekiple tek tek tokalaşıp bahşiş vermesinin ardından Kırkpınar davul-zurna ekibi geleneksel haline gelen esnafı gezerek, güreşlere davet edip bahşiş topladı. 'KIRKPINAR'IN HER TÜRLÜ GELENEĞİNİ BİZ YAŞATMALIYIZ' Kırkpınar davul-zurna ekibinin ziyaret ettiği Vali Ekrem Canalp, "Kırkpınar tarihi kültürün bir parçası bu gelenek aynı zamanda davul-zurna eşliğinde yapılan bir etkinlik. Milletimiz bu sesi duyunca ayrı bir heyecan duyuyor. Güreşlerle beraber bu heyecan artmış oluyor. Arkadaşlar valilik ziyareti yaparak bu geleneği tekrar yaşatmış oluyor. Kırkpınar'ın her türlü geleneğini biz yaşatmalıyız. Bu geleneği canlı ve diri şekilde devam ettirmemiz gerekiyor çünkü bu geleneği yaşatmış olmak sadece Edirne'nin görevi değil, Türkiye'nin görevi de değil Kırkpınar ayrıca insanlığın ortak kültürel mirasının da bir parçası. Dolayısıyla da biz burada bu gelenekleri yaşatmış olarak hem Edirne'ye karşı sorumluluğumuzu hem de Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu ama aynı zamanda insanlığa karşı da ortak sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658 yıldır devam etmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Tarihi Kırkpınar’ın tarihi davul-zurnacıları 658'inci Kırkpınar’ımız, Edirne’mize, ata sporumuz yağlı güreşe ve büyük Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah 657 yıldır başarıyla yaptığımız Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 658'incisini de bu yıl yine hep beraber Edirne’den, Ardahan’a, Hatay’dan Sinop’a gelen bütün pehlivanlarımızla, bütün misafirlerimizle cazgırlarımızla, hakemlerimizle ve ebetteki davul-zurnamızla yine en güzel şekilde, layık olduğu şekilde, atalarımıza, ecdadımıza layık olduğu şekilde gerçekleştireceğiz. Bu yıl 658'incisini yapmaktan onur ve gurur duyduğumuz, büyük Türk milletinin ata sporu olan yağlı güreşler hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Edirne'de Kırkpınar nedeniyle bir hafta süren etkinlikler gerçkeleştirilecek. Pehlivanlar Er Meydanı'na cuma günü çıkacak. Güreşler pazar günü başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.

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