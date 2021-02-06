HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de korkunç olay

Edirne’de korkunç olay

06.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mustafa Çilingir isimli vatandaş yanarak hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan roman mahallesinde meydana geldi.

Edirne’de, Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mustafa Çilingir isimli vatandaş yanarak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan roman mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, hasta ve yatalaktı. Zihinsel engelli olduğu söylenen kızı ile birlikte tek odalı evde yaşayan talihsiz adam, çıkan yangında yanarak feci şekilde can verdi.

Kızı sobayı yaktı ve odun toplamaya çıktı
İddiaya göre, Mustafa Çilingir’in zihinsel engelli olduğu söylenen kızı sobayı yaktıktan sonra, odun toplamak için evden ayrıldı. Sobadan sıçrayan ateş sonucu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tek odalı evde, yangına kısa süre müdahale edilip söndürülse de yaşlı adamın yatağında yanarak can verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının kontrollerinin ardından yaşlı adamın cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

“Yatalak bir hastamızdı”
Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yangında yaşamını kaybeden Çilingir’in zihinsel engelli kızı ile yaşadığını iki de oğlu olduğunu dile getirerek, “Üzücü bir olay. Mekanı cennet olsun, keşke böyle olmasaydı. Bu olayı yaşamasaydılar, çok üzücü. Yatalak bir hastamızdı. Evde başka kimse olmaması, gerçekten büyük üzüntü verici, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Cayır cayır yanıyordu”
Mahalle sakinleri de “Çeşme hortumları ile müdahale etmeye çalıştık ama ne olur. Sonra hemen itfaiye geldi. İçeri giremedik cayır cayır yanıyordu. Dört bir tarafı alev sarmıştı. Yapacak bir şey yoktu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğundaŞanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Koruma altındaki oklu kirpi yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Yaralı halde bulundu

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı

İstanbul için sevindiren haber!

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Profesörden melek balığının avlanmasına tepki

Yer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Çift başlı doğan buzağı görenler şaşkına döndü

Gören şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum

Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.