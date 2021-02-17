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Edirne’de korkunç ölüm, emniyet müdürü bizzat geldi

17.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Edirne’de, bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın feci şekilde yanarak can verdi.

Edirne’de, bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın feci şekilde yanarak can verdi. İddiaya göre, yaşlı kadının sabaha karşı sobası sönmesi nedeniyle ısınmak için piknik tüpünü yakması sonucu yangın meydana geldi. Yaşanan feci olayın ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da bölgeye gelerek, bizzat incelemelerde bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 1’i kız toplam 3 çocuk annesi 83 yaşındaki Fatma Çelik, sabaha karşı sobasının sönmesi nedeniyle, piknik tüpünü yakarak, ısınmaya çalışıyordu. Piknik tüpünün üzerindeki kıyafetleri tutuşturması sonucu alevler içerisinde kalan yaşlı kadın feci şekilde yanarak öldü. Talihsiz kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce vefat ettiği ve oğlunun evinin yanındaki bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Komşuları koştu ancak yetişemedi
Yan evde oturan komşuları Erkan Kırgit de olay anını anlatarak, “Evdeydim sesleri duydum, arabadan yangın tüpünü almaya koştum. Geldim, içeri girdim bir baktım yerde yatıyordu, baştan zaten anlayamadım. Dedim hani yaşıyorsa dışarıya çıkarayım. Ona gene önümde kap kara olmuş. Ben geldiğimde dumanlar tütüyordu, yangın tüpünü kullanamadım. Oğlu Erkan ağabey söndürmüş, oğlu çıkardığında yanıyormuş tüp” dedi.

Emniyet müdürü bizzat geldi
Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Karaağaç Mahallesi’nde yaşanan feci olayın ardından bizzat yangının yaşandığı eve gelerek, incelemelerde bulundu. Yangında yanarak can veren 83 yaşındaki Fatma Çelik’in oğlu Erkan Çelik ile de görüşen Kurt, aileye başsağlığı diledi. Erkan Çelik de olay anını emniyet müdürüne anlatarak, “Tüp yanıyordu. Küçük tüp. Büyük ihtimalle ondan tutuştu. Soba yanmıyordu herhalde hiç farkında değilim. Biraz ağır hareket ederdi. Seri hareket edemiyordu” ifadelerini kullandı.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatma Çelik’in cansız bedeni Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 hafta da ikinci yangın
Öte yandan, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yine yakın bir bölgede yaklaşık 2 hafta önce yine bir yangın olayı yaşanmış ve yatalak durumda olan bir yaşlı adam feci şekilde yanarak can vermişti.

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