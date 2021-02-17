Edirne’de korkunç ölüm, emniyet müdürü bizzat geldi

Edirne’de, bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın feci şekilde yanarak can verdi. İddiaya göre, yaşlı kadının sabaha karşı sobası sönmesi nedeniyle ısınmak için piknik tüpünü yakması sonucu yangın meydana geldi. Yaşanan feci olayın ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da bölgeye gelerek, bizzat incelemelerde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 1’i kız toplam 3 çocuk annesi 83 yaşındaki Fatma Çelik, sabaha karşı sobasının sönmesi nedeniyle, piknik tüpünü yakarak, ısınmaya çalışıyordu. Piknik tüpünün üzerindeki kıyafetleri tutuşturması sonucu alevler içerisinde kalan yaşlı kadın feci şekilde yanarak öldü. Talihsiz kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce vefat ettiği ve oğlunun evinin yanındaki bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Komşuları koştu ancak yetişemedi

Yan evde oturan komşuları Erkan Kırgit de olay anını anlatarak, “Evdeydim sesleri duydum, arabadan yangın tüpünü almaya koştum. Geldim, içeri girdim bir baktım yerde yatıyordu, baştan zaten anlayamadım. Dedim hani yaşıyorsa dışarıya çıkarayım. Ona gene önümde kap kara olmuş. Ben geldiğimde dumanlar tütüyordu, yangın tüpünü kullanamadım. Oğlu Erkan ağabey söndürmüş, oğlu çıkardığında yanıyormuş tüp” dedi.