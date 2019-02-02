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"Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla koşacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

TUYUB tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na yerli ve yabancı yaklaşık bin 750 atletin katılması bekleniyor - TUYUB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ: - "Koşumuz, 28 Nisan'da Selimiye Camisi önünden start alacak. Yerli, yabancı atletlerimiz bu yılki organizasyonumuzda 'Edirne'de koş, ciğerimi ye' sloganıyla dostluk için koşacak"

EDİRNE (AA) - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 28 Nisan'da koşulacak.

TUYUB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ, Edirne Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen toplantıda, maratonun kentin geleneksel değerlerinden olduğunu ve kalıcı hale geldiğini söyledi.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Atletizm Federasyonu'nun uluslararası organizasyonlar takviminde yer aldığını belirten Akdağ, maratonun Trakya'da bu anlamda yapılan tek resmi uluslararası organizasyon olduğunu ifade etti.

Maratona katılan sporcuların Edirne'ye katkıda bulunduğunu belirten Akdağ, şöyle konuştu:

"Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu anlamda duyarlılık bekliyoruz. Sporcularımız maratondan bir gün önce şehre geliyor. Konaklama, gastronomi ve tarihi anlamda şehrimizi tanıyorlar. Dünyanın her yerinden maratona katılan sporcular burayı anlatıyor. Doğal olarak şehrin tanıtımı yapılırken, sporcular da buna köprü oluyor. Bunu bir ivme yukarı taşımak adına herkesin katkısını bekliyoruz. Bu yıl 21 kilometrelik yarı maratonumuzun yanında 10 kilometrelik daha bir parkur ilave ettik. Her geçen yıl maratonumuzu büyütüyoruz. Yerli, yabancı 750 atletin maratona katılmasını bekliyoruz."

- Kayıtlar başladı

Maratonun bu yıl Bando ve Ciğer Festivali ile aynı döneme denk geldiğini dile getiren Akdağ, "Koşumuz, 28 Nisan Pazar günü Selimiye Camisi önünden saat 09.00'da start alacak. Bando ve Ciğer Festivali de 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yerli yabancı atletlerimiz bu yılki organizasyonumuzda 'Edirne'de koş, ciğerimi ye' sloganıyla dostluk için koşacak." diye konuştu.

Maratona kayıtların "www.sinirsizdostlukyarimaratonu.org", "www.tuyub.org.tr" adreslerinden başladığını bildiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Sporcular geçmiş yıllarda da uygulanan çipli sistemle yarışa katılacak. Ayrıca engelliler ve çocuklar da maratonumuzda koşacak. Maratonla ilgili Yunanistan ile görüşmelerimiz de gerçekleştirdik. Güzergah açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Atletlerimiz, Selimiye Camisi önünden başlayarak tarihi köprüler üzerinden Meriç Nehri'ni geçecek. Pazarkule Sınır Kapısı'na oradan da Yunanistan'daki Kastanies Sınır Kapısı'na geçen atletler, Kastanies şehrindeki güzergahı tamamlayınca başlangıç noktasına geri dönecek."

Toplantıya, atletler ve derneğin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sınırsız Dostluk TUYUB yarı maraton

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