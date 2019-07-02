Edirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkii ile liman önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 23'ü çocuk, 9'u kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



