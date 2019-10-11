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Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Gülçavuş köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 12'si çocuk, 11'i kadın, toplam 33 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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