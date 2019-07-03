Edirne'de, lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, liman önlerinde, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu belirleyince harekete geçti. Düzenlenen operasyonla belirlenen noktaya giden ekipler, lastik botu durdurdu. Lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 6'sı kadın, toplam 34 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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