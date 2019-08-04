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Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe burnu batısındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 10'u çocuk, 7'si kadın, toplam 36 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

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