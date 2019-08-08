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Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye gidip, lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 5'i çocuk, 5'i kadın, toplam 36 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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