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Edirne'de, lastik botta 40 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak yakalandı.

Edirne'de, lastik botta 40 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahili önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Hindistan ve İran uyruklu 9'u çocuk, 10'u kadın, toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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