Edirne'de lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran uyruklu 5'i çocuk, 4'ü kadın, toplam 41 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



