Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk, 10'u kadın, toplam 48 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



