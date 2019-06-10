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Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, üretimine yeni başlanan lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak amacıyla ‘Edirne Lavanta Tarla Günleri’ düzenlendi.

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY//EDİRNE, (DHA) - TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, üretimine yeni başlanan lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak amacıyla ‘Edirne Lavanta Tarla Günleri’ düzenlendi. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlik öncesinde öğrencilere tanıtım düzenlendi. Ayrıca düğünü olan bir çift de fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih etti.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alanda düzenleyeceği ve 11 - 16 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler öncesi, tarlalar ilkokul öğrencilerine açıldı. Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan büyükler de mor tarlalar içinde fotoğraflar çektirirken, tarla fotoğraf stüdyosuna döndü.
'AMACIMIZ LAVANTA KÖYÜ OLUŞTURMAK'
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile lavanta turizmi üzerinde 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek, "Edirne Lavanta Tarla Günleri geçen yıl çok ilgi görmesi ve 10 binlerce insanın tarlaları ziyaret etmesiyle programlarımızı bu yıl biraz daha dolu yaptık. Toplam 7 gün sürecek etkinliklerimizde, lavanta tarla konserleri, uzman kişilerin konuşmaları, resim ve çocuk atölyeleri, lavanta gastronomisi üzerine denemeler el sanatları gibi benzeri etkinlikler düzenlenecek. Bugün 500 çocuğu burada lavanta tarlasıyla buluşturacağız. Asıl amacımız bir lavanta köyü oluşturmak. Tarımsal araştırmanın amacı da verimsiz topraklara lavanta ekimini yaygınlaştırıp çiftçinin gelirini artırmak. Yaklaşık 20 milyon kişi çıkan haberler sonrasında etkinliğimize ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Dünya lavanta üreticisi Bulgaristan'dan da yarın Edirne'ye açılışımıza çok sayıda lavanta üreticisinin katılmak istediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda burada 30 bin kişinin etkinlikler boyunca takip edeceğini ve sosyal medyadan da 10 milyon kişiye duyuracağımızı düşünüyoruz" dedi.
GELİN DAMAT TARLADA
Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinliğine, Gürsoy-Fatoş Tatu çifti de katıldı. Mor tarlalar içinde mutlu günleri için fotoğraf çektiren çift büyük ilgi gördü. Damat Gürsoy Tatu, "Lavanta tarlasını seçmemizdeki amaç bu güzel günümüzde doğal ortamda anımızı ölümsüzleştirmek. Lavanta tarlaları kentte turizm akımı oluşturdu. Bozcaada lavanta tarlalarıyla biliniyordu ama artık Edirne'de lavanta ile anılıyor. Edirne tarihi kültürel güzellikleri ile bu şekilde de ön plana çıkmaya başladı. Bu yüzden özellikle lavanta tarlasını seçtik" dedi. Gelin Fatoş Tatu, "Lavanta moru beyaz ile çok güzel duruyor ve bizde bu anı ölümsüzleştirmek istedik" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndüEdirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndüEdirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndüEdirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

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