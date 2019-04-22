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Edirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Fey Sanat Akademi işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar yararına düzenlenen resim sergisi açıldı.

Edirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Fey Sanat Akademi işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar yararına düzenlenen resim sergisi açıldı. Sergide çocuk kursiyerler tarafından yapılan resimlerin satışından elde edilecek gelir, lösemili çocuklar yararına bağışlanacak.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Fey Sanat Akademi işbirliğinde düzenlenen lösemili çocuklar yararına düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Nuri Özder, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Meclis Başkanı Orkun Özkaya ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler resim sergisini gezdi ve eser sahibi kursiyerlerden bilgi aldı.
Fey Sanat Akademi'den Feyza Vatan Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl çocuk kursiyerlerin yaptığı resimlerin satışından elde edilen geliri lösemili çocuklar yararına bağışlamaya karar verdiklerini söyledi. Oktay, "Bu yıl bizim için ilk oldu. Bundan sonra her sene bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuklardan çocuklara yardım olması bizim için mutluluk verici. Katılım çok güzeldi. Keşan'daki insanlarda buna çok duyarlı davrandı. Bundan sonra bu gibi projelere daha çok değer verilecek" dedi.

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Edirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisiEdirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisiEdirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisiEdirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisi

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