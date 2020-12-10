Edirne’de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi bulundu

Edirne’de kullanılmayan ve metruk halde bulunan bir ilkokul binasının içerisinde mülteci cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre ısınmak için yaktığı ateş sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edilen mültecinin 41 yaşında ve Fas uyruklu olduğu bildirildi.

Olay, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılmadığı için metruk durumda bulunan ilkokul binasında meydana geldi.

Başka bir okulda güvenlik görevlisi olan Kaan Açış, görev yaptığı okula yakın olması ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması sebebiyle zaman zaman söz konusu metruk binayı da kontrol ettiğini söyledi. Güvenlik görevlisi yine rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada, okulun içerisinde bulunan küçük bir odada Fas uyruklu mültecinin cesedi ile karşılaştığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri geldi.

Üzerinden sadece çakmak ve pasaport çıktı

Olay yeri incelemesinin ardından üzerinden pasaport ve İstanbul iline ait oturum izni kimliği çıkan Fas uyruklu mültecinin, yapılan detaylı üst aramasında sadece çakmak çıktığı öğrenildi.