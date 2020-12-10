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Edirne’de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi bulundu

10.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Edirne’de kullanılmayan ve metruk halde bulunan bir ilkokul binasının içerisinde mülteci cesedi bulundu.

Edirne’de kullanılmayan ve metruk halde bulunan bir ilkokul binasının içerisinde mülteci cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre ısınmak için yaktığı ateş sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edilen mültecinin 41 yaşında ve Fas uyruklu olduğu bildirildi.
Olay, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılmadığı için metruk durumda bulunan ilkokul binasında meydana geldi.
Başka bir okulda güvenlik görevlisi olan Kaan Açış, görev yaptığı okula yakın olması ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması sebebiyle zaman zaman söz konusu metruk binayı da kontrol ettiğini söyledi. Güvenlik görevlisi yine rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada, okulun içerisinde bulunan küçük bir odada Fas uyruklu mültecinin cesedi ile karşılaştığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri geldi.

Üzerinden sadece çakmak ve pasaport çıktı
Olay yeri incelemesinin ardından üzerinden pasaport ve İstanbul iline ait oturum izni kimliği çıkan Fas uyruklu mültecinin, yapılan detaylı üst aramasında sadece çakmak çıktığı öğrenildi.

1 hafta önce yine aynı yerde konaklamış
Açış, “Biz normalde sürekli denetime buraya geliyoruz. Bugün de geldiğimizde içeride yatan bir şahıs olduğunu tespit ettik. Hemen okul müdür yardımcısına haber verdik. Daha sonra o da gerekli yerlere haber verdi. Şahsı bir hafta önce yine içeride görmüştüm. Konaklamış, ateş yakmış. Yine aynı şekilde polise haber vermiştim. Yunanistan’dan buraya gelmiş, o şekilde biliyoruz” dedi.

“En sonunda olacağı buydu”
Mahalle sakinlerinde Volkan Ağaoğlu da metruk durumda bulunan ilkokul binasının durumunun ve içerisinin çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Olacağı buydu en sonunda, ceset de çıkacak. Ne çıkacak? En sonunda burada yani başı boş bir yerin ne olur? Her şey olur” dedi.

"Keş yuvası oldu"
Bir başka mahalle sakini Erdem Kokaralp de, “İçerisini yakmışlar, dün gelmiştim ceset yoktu. Keş yuvası oldu. Akşamcılardan beter oldu. Sınıfları yakmışlar” dedi.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Fas uyruklu M.C.’nin cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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