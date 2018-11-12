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Edirne'de midibüsle otomobil çarpıştı 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edirne girişinde Aşkın K.'nın kullandığı ve içinde 30 yolcunun bulunduğu 22 M 0104 plakalı yolcu midibüsü, kavşaktan dönüş yaparken, Murat Göksoy yönetimindeki 34 KY 6941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Göksoy, yaralandı. Göksoy, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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