Edirne'de Millet Kıraathanesi açıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Trakya Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi olarak kullanılan bina, 2 aylık çalışmaların ardından 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Edirne Valisi Günay Özdemir, açılışına katıldığı kıraathanede gün içerinde içeceklerin ikram edileceğini ifade ederek, "Çok yönlü sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapılacağı bir merkez olarak düşündük" dedi.

Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle 2 ay önce başlatılan çalışmaların sonunda, daha önce İlahiyat Fakültesi olarak kullanılan bina Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Kıraathanede kütüphaneden oturma alanına, bilgisayar odasından etüt odasına kadar vatandaşların yararlanabileceği birçok aktivite alanı yapıldı. Millet Kıraathanesi'nin açılışına Vali Günay Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kıraathanede 7'den 70'e herkesin kendinden bir parçayı bulabileceği belirterek, "Geldiği zaman da çayıyla, kahvesiyle, ikramlarıyla bir konsept çerçevesinde rahatça kitap okuyabileceği veya aldığı kitapları istiyorsa evine götürüp, okuyup geri getirebileceği bir konsept çalışması yapıldı. Burada ayrıca eğer isterseler gençlerimizin bilgisayar öğrenme, kodlama gibi yeni çağın imkanlarını öğrenme noktasında ya da üst katlarda etüt şeklinde faaliyette bulunabilecekler. Bu çalışmada sayın valimizin çok büyük emekleri var. Sağ olsun bizi yönlendirip vizyon çizdiler. Bugün Türkiye'de ilk 5'e girebilecek millet kıraathanesi diyebileceğimiz güzel bir eseri Trakya Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçirmiş bulunmaktayız" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kentte 50 binin üzerinde üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Burada bir kitaplık, kütüphane yaptık. Herkesin girebileceği, her yaşa hitap eden, en çok satan, Edirne'yi anlatan kitaplar, Trakya Üniversitesi kitapları ve yaş ilköğretim, ortaöğretim, lise öğrencilerine hitap edebilecek, tarih, sanat, şiir kitaplarının yer alabileceği saat 21.00'da kadar hafta sonu dahil açık, emeklilerimizin de gelip çay kahve içerken kitabını okuyabileceği bir yer oluşturulmuş oldu. Okumaya çok ihtiyacımız var. Edirne 50 bin üniversite öğrencisinin olduğu ve okumayı seven bir şehir. Bu nedenle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Edirne Valisi Günay Özdemir de Millet Kıraathanesi'nin, kütüphaneden çok kursların verileceği çok yönlü sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapılacağı bir merkez olarak düşündüklerini söyledi. Vali Özdemir, "Bu işi de o şekilde planladık ve uyguluyoruz. İleride yine öğrencilerimizin ve Edirne halkının beklentisi doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa, binamız müsait olduğu ölçüde bu faaliyetleri arkadaşlarımızla görüştük, bu konuyu gelecek günlerde çok daha geniş kitleye hitap edebilecek hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Edirne Millet Kıraathanesi konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılırken, Vali Özdemir ile beraberindeki protokol üyeleri kütüphane, bilgisayar odası gibi bölümleri gezdi.

FOTOĞRAFLI



