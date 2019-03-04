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Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Edirne’de, 20 minibüs durağında ‘Al oku, bırak okut’ projesi kapsamında mini kitaplıklar konuldu.

Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi

Edirne’de, 20 minibüs durağında ‘Al oku, bırak okut’ projesi kapsamında mini kitaplıklar konuldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin destek verdiği projeye vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.
Edirne Belediyesi tarafından, kent genelinde 20 minibüs durağına ‘Al oku, bırak okut’ projesi kapsamında, mini kitaplıklar konuldu. Proje destek veren üniversite öğrencileri tarafından toplanan kitaplar, kitaplıklarda yerini aldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kitaplıkların bulunduğu bir durağı ziyaret ederek, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Tüm Edirnelileri, projeye destek vermeye davet eden Gürkan, süreç içerisinde mevcut sayının 20’den tüm duraklara yaygınlaşacağını hedeflediklerini kaydetti.
Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve projeye destek veren Yaren Simitçioğlu da çok mutlu olduklarını belirterek, herkesi kitap okumaya davet ettiğini söyledi.

Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi

Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi

Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al oku, bırak okut’ projesi hayata geçirildi

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