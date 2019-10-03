HABER

Edirne'de minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yakupbey köyünde Z.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkma hazırlığındaki İran, Irak, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Sürücü Z.Ç, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyaretiKonya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Booking’in yaklaşımı dijital kapitülasyondur”Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Booking’in yaklaşımı dijital kapitülasyondur”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma operasyon

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Bir masal yaşadım seninle...'

'Bir masal yaşadım seninle...'

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı

Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.