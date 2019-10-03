Edirne'de minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yakupbey köyünde Z.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkma hazırlığındaki İran, Irak, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Sürücü Z.Ç, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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