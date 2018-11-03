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Edirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, akraba ziyaretinden dönen Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldü

Engin ÖZMEN/HAVSA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, akraba ziyaretinden dönen Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Ufuk B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Edirne- Havsa karayolu Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında meydana geldi. Merkeze bağlı Abalar köyünde oturan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, İstanbul'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yolcu otobüsüyle geri döndü. Otobüsten köylerinin bulunduğu sapakta inen 2 kadına, bu sırada Edirne'den Keşan ilçesine giden Ufuk B. yönetimindeki özel bir şirkete ait 22 BB 769 plakalı yolcu minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kosnak ve Çıvgın'ın cesedi otopsi için Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Ufuk B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Edirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldüEdirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldüEdirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldüEdirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldü

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