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Edirne'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

BİR SÜRÜCÜ DAHA GÖZALTINA ALINDI Edirne'de Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın'ın hayatını kaybettiği kazaya karıştığı belirlenen 59 HB 595 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Astürk de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BİR SÜRÜCÜ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Edirne'de Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın'ın hayatını kaybettiği kazaya karıştığı belirlenen 59 HB 595 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Astürk de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sırasında Ufuk Bilecen yönetimindeki yolcu minibüsünün önünde seyrettiği ve kazaya karıştığı tespit edilen Astürk'ün Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Astürk'ün kullandığı otomobilde jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.

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