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Edirne'de mobilya mağazasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Zaferiya Mahallesi'nde bir mobilya mağazasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere sağlık ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki dükkanlar güvenlik amaçlı boşaltıldı.

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

Öte yandan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Kaymakamı Nuri Özder, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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