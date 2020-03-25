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Edirne'de mültecileri izleyen gazetecilere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Edirne'de Türkiye - Yunanistan sınırında toplanan mültecileri izlerken gözaltına alınan gazetecilerden 8'i serbest bırakıldı.

Edirne'de mültecileri izleyen gazetecilere gözaltı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye'nin sınırdaki geçişleri engellememe kararı sonrasında Edirne'ye giden mültecilerle ilgili gelişmeleri yerinde izleyen 9 gazetecinin daha bugün gözaltına alındığını duyurdu. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ise aralarında yabancı basının da olduğu 9 gazeteciden 8'inin serbest bırakıldığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çoğu uluslararası medya temsilcisi dokuz haberci, Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların durumunu izlerken #Edirne’de gözaltına alındı. Doyran Köyü'nde gözaltına alındıkları sanılan gazetecilerden gün boyu haber alınamadı” ifadelerine yer verilmişti.

Gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştiren RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Bugün çoğu uluslararası medyadan en az 9 gazeteci #Pazarkule’de gözaltına alındıkları için görevlerini yerine getiremedi. Yetkililerden, keyfi müdahalelerine ve medyaya karşı ayrımcı muamelelerine son vermeye çağırıyoruz” dedi.

Daha önce de yine aynı bölgede görev yapan Mezopotamya Haber Ajansı‘ndan İdris Sayılğan ile Naci Kaya’nın gözaltına alındığı açıklanmış, Sayılğan bugün tutuklanırken, Kaya'nın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirilmişti.

Ajans iki muhabirin Edirne'de çekim yaptıkları sırada 29 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alındığını ve Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğünü duyurmuştu. Sayılğan ve Kaya ile birlikte Rudaw tv muhabiri Ravin Sterk Yıldız ve kameraman Mehmet Şirin'in de gözaltına alındığı belirtilmişti.

DW/ ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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