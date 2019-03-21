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Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Baharın gelişini simgeleyen ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Nevruz’ Edirne’de de, Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen programla kutlandı.

Baharın gelişini simgeleyen ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Nevruz’ Edirne’de de, Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen programla kutlandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencileriyle birlikte oyun havası oynadı, halay çekti, elleriyle pilav ikram etti.
Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleştirilen Nevruz kutlamasında ateş yakıldı, örste demir dövüldü ve yumurta tokuşturuldu. Nevruz kutlamasına katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bitti gitti denilen, artık yok denilen bu Türk milletinin defalarca mücadelesinde Türk milleti her zaman küllerinden tekrar doğmayı bilmiştir. Nevruz aslında büyük Türk milletinin, kahraman milletin tekrar tekrar tarih sahnesine çıkışını da temsil eden güzel bir gündür" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Nevruz kutlamaları kapsamında, örste demir dövüldü, Nevruz ateşi yakıldı ve yumurta tokuşturuldu. Ayrıca, program kapsamında katılımcılara ikramlar gerçekleştirildi. Kutlama programlarına, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler de katıldı.

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı
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