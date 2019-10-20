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Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin hafta sonlarındaki nüfusu, günübirlik alışveriş yapmak için Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenlerle yaklaşık 10 bin artıyor.

Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin hafta sonlarındaki nüfusu, günübirlik alışveriş yapmak için Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenlerle yaklaşık 10 bin artıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Otellerimiz hafta sonları tamamen doluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli" dedi.
Edirne'ye Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş yapamaya gelenler, hafta sonları kentte büyük yoğunluk oluşturuyor. Büyük çoğunluğu komşu, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle birlikte hafta sonlarında 10 bin kişinin ziyaret ettiği kentte, iş yerlerinin bulunduğu trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yoğun kalabalık yaşanıyor. Yerli turistin de ilgi gösterdiği Edirne'de oteller de doluyor. Edirne'de Yunan ve Bulgar turistin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri cuma günleri Dilaverbey Mahallesi'ne kurulan 'Ulus Pazarı' oluyor. Sosyete pazarı adıyla da bilinen pazara Yunan ve Bulgar turistler büyük ilgi gösteriyor.
ALIŞVERİŞ İÇİN 1 GÜN ÖNCEDEN GELİYORLAR
Alışveriş için kente 1 gün önceden gelen Yunan ve Bulgar turistler, Kapıkule ve Pazarkule Sınır kapılarından giriş yaparak gece otellerde konaklıyor. Özel otomobil veya turlarla Edirne'ye gelen Yunan-Bulgar turist, pazar ve AVM'lerden alışveriş yapmasının ardından hafta sonunu Edirne'de geçirip kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Hafta sonu alışveriş için kente, Yunanistan, Bulgaristan ülkeleri ile çevre illerden gelen yerli, yabancı turistler ile nüfus 10 bin artıyor.
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de hafta sonları Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden alışveriş için gelenlerle kentte nüfusun yaklaşık 10 bin kişi arttığını belirterek, "Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerle hafta sonu 10 bin turist ağırlıyor. Gelen Yunan-Bulgar ve yerli misafirlerimiz ile nüfusumuza 10 bin kişi ilave oluyor. Bundan dolayı Edirne esnafı, tüccarı ve Edirneli olarak, bu insanların buraya gelip alışveriş yapmasından çok mutluyuz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak da esnafımıza, Yunanca ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bütün esnafımız gelen turistlerle, Yunanca ve Bulgarca konuşabiliyor. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.
'AYLAR ÖNCESİNDEN YER AYIRTMANIZ GEREKLİ'
Edirne'de hafta sonu otellerin dolu olduğu için aylar öncesinden yer ayırtmak gerektiğini belirten Zıpkınkurt, "En çok turist Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan'da gelen var, alışveriş için. Genelde cuma-cumartesi günleri kentte konaklamalı geliyorlar. Otellerimiz hafta sonu dolu oluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli. Yerli turistlerimiz de var tabi ki, cuma pazarına alışverişe ve gezmeye gelenler. Dolayısıyla hizmet sektörü, yeme-içme sektörü, Edirne'de son yıllarda gelişti" diye konuştu.
'İĞNEDEN İPLİĞE HERŞEYİ SATIN ALIYORLAR'
Edirne'de restoran ve otel işletmecisi Kemal Kılıç, Yunan ve Bulgar turistlerin iğneden ipliğe her şeyi satın aldıklarını belirterek, "Edirne Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerin uğrak yeri. Burada büyük bir pazarımız var ve arada döviz kuru farkı olduğu içinde Edirne cazibe merkezi olmaktadır. Gelen turistler iğneden ipliği her şeyi alıp gidiyor. Bu da Türk ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi.
Edirne'de her hafta cuma günleri 380 esnafın tezgah açarak satış yaptığı Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazara 10 bine yakın Yunan-Bulgar turistin geldiğini söyledi. Turistlerin her şeyi satın aldığını anlatan Resioğlu, "Ulus Pazarı'na her hafta sonu 10 bine yakın Yunan-Bulgar turist gelip pazardan alışveriş yapıyor. Cuma, cumartesi Edirne'de konaklayıp alışveriş yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Gelen turistler aklınıza gelen her şeyi buradan satın alıyor. Paraları değerli olduğu ve ürünlerinde kendi ülkelerindekinden daha kaliteli olduğu için gelip buradan alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.
Edirne'ye 200 kilometre mesafedeki Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden gelen Gülçe Sunay, "Bulgaristan'dan kızım-oğlum ve eşimle beraber, Edirne'ye alışveriş için geldik. Burada fiyatlar çok uygun ve ürünler gerçekten kaliteli. Çok alışveriş yaptık" dedi.
TÜRK BAYRAĞI TİŞÖRTLÜ, BULGAR TURİST
Ulus Pazarı'nda alışveriş yapan Alexander isimli Bulgar turist Türk bayraklı tişörtüyle dikkat çekti. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Alexander, "Benim atalarım Türkiye'de yaşamış. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Bunun için bu tişörtü giydim. Uzun zamandır Edirne'ye gelip alışveriş yapıyorum" dedi. Edirne'ye hafta sonu gelen Yunan-Bulgar turistler en çok deterjan, tuvalet kağıdı ve çocuk bezi satın alıyor. Gıda ürünlerinde ise yufka, baklava, peynir ve zeytin turistlerin en çok satın aldığı gıda maddeleri olarak dikkat çekiyor.

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Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyorEdirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyorEdirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyorEdirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

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