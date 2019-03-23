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Edirne'de öğrenci evinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 02:16 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen iki öğrenci hastaneye kaldırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye yangın

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