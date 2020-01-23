Edirne'de öğrenciler yarıyıl tatilini "Trafik Eğitim Parkında" geçiriyor

Eğitim alanları açısından parkın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Erdem, "Diğer illerimizde trafik eğitim parkları mevcut ancak güvenli yaşam alanımızda kolektif bir eğitim süreci uyguluyoruz. Trafik eğitiminin yanı sıra yangın, afet, çevre güvenliği, sıfır atık ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriyoruz." dedi.

Trafik kuralları ve işaretlerini parkurda akülü araçları kullanarak öğrenen öğrenciler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın tatbikatına da katılıyor, veliler ise parkın kütüphanesinde vakit geçiriyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yarıyıl tatilini Trafik Eğitim Parkı'nda değerlendiren öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim görüyor.

- "Herkes temelden bu eğitimleri almalı"

Oğlunu trafik eğitim parkına getiren Kubilay Kaya, çocukların yarıyıl tatilinin anlamlı geçtiğini belirterek, "Oğlumuzu trafik konusunda ve diğer alanlar konusunda bilinçlensin diye getirdik. Aynı zamanda ben de öğretmenim, güzel bir uygulama. Temel sorunlarımız küçüklükten başlıyor bu anlamda herkes temelden bu eğitimleri almalı." diye konuştu.

Yeğenini trafik eğitim parkına getiren Dilek Pideci de uygulamalı eğitimin çocuklar açısından her zaman kalıcı olduğunu söyledi. Pideci, çocukların yarıyıl tatilinde hem öğrendiğini hem de eğlendiğini söyledi.

