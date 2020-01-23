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Edirne'de öğrenciler yarıyıl tatilini "Trafik Eğitim Parkında" geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Edirne'de öğrenciler yarıyıl tatilini "Trafik Eğitim Parkında" geçiriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yarıyıl tatilini Trafik Eğitim Parkı'nda değerlendiren öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim görüyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan pakta trafik, AFAD, ilk yardım, itfaiye, sıfır atık ve çevre güvenliği eğitimi veriliyor.

Trafik kuralları ve işaretlerini parkurda akülü araçları kullanarak öğrenen öğrenciler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın tatbikatına da katılıyor, veliler ise parkın kütüphanesinde vakit geçiriyor.

Edirne Trafik Eğitim Parkı Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin okullarda öğrendiği teorik bilgileri parkta uyguladığını söyledi.

Eğitim alanları açısından parkın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Erdem, "Diğer illerimizde trafik eğitim parkları mevcut ancak güvenli yaşam alanımızda kolektif bir eğitim süreci uyguluyoruz. Trafik eğitiminin yanı sıra yangın, afet, çevre güvenliği, sıfır atık ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriyoruz." dedi.

Erdem, öğrencilerin yarı yıl tatilini trafik eğitim parkında geçirdiğini, 2,5 aydır da 3 bin çocuğa eğitim verdiklerini kaydetti.

- "Herkes temelden bu eğitimleri almalı"

Oğlunu trafik eğitim parkına getiren Kubilay Kaya, çocukların yarıyıl tatilinin anlamlı geçtiğini belirterek, "Oğlumuzu trafik konusunda ve diğer alanlar konusunda bilinçlensin diye getirdik. Aynı zamanda ben de öğretmenim, güzel bir uygulama. Temel sorunlarımız küçüklükten başlıyor bu anlamda herkes temelden bu eğitimleri almalı." diye konuştu.

Yeğenini trafik eğitim parkına getiren Dilek Pideci de uygulamalı eğitimin çocuklar açısından her zaman kalıcı olduğunu söyledi. Pideci, çocukların yarıyıl tatilinde hem öğrendiğini hem de eğlendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne trafik eğitim parkı yarıyıl tatili

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