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Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'deki Meriç İlkokulu'nda devamsızlık yapanların okula gelmesini ve sosyal gelişimini sağlamak için kurulan 20 kişilik mehter takımıyla çocuklar, eğitim hayatına kazandırıldı.

Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'deki Meriç İlkokulu'nda devamsızlık yapanların okula gelmesini ve sosyal gelişimini sağlamak için kurulan 20 kişilik mehter takımıyla çocuklar, eğitim hayatına kazandırıldı. Okul müdürü Azize Firdevs Turan, "Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı. Öğrencilerimizi okula bağlamak lazımdı. Biz de bu grubu kurmayı amaçladık. Bu sayede öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik" dedi.
Yıldırım Mahallesi'ndeki 75 öğrencili Meriç İlkokulu'nda, çocukların devamsızlık yapması üzerine okul yöneticileri, ailelerle görüştü. Öğrencilerin eğitimini aksatmaması gerektiği ailelere söylendi. Okul yönetimince daha sonra çocukların okula gelmesini ve sosyal gelişimini sağlamak için 8- 10 yaşlarındaki öğrencilerden mehter takımı kuruldu. Genellikle Roman müzisyen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okulda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle müzik odası açıldı. Yaklaşık 3 yıl önce açılan müzik sınıfında çocuklara davul, saz, keman ve klarnet gibi birçok enstrümanı çalmaları için eğitim verildi. Boş derslerde eğitim alan çocuklar, müzik aletlerini çalmayı öğrenince mehter takımı tamamlandı. Öğrenciler, kentte kurtuluş günleri ve milli bayramlarda konser vermeye başladı. Bu sayede, okulda öğrencilerin devamsızlığı da azaldı.
HEDEFLERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ÇALMAK
Meriç İlkokulu'nun müdürü Azize Firdevs Turan, mehter takımı kurup, devamsızlığı yok ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen usta öğretmen aracılığıyla ve öğretmenlerimiz ile personellerimizin de desteğiyle çalışmalarımıza başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla da müzik sınıfımız oluşturuldu. Oluşturulan bu müzik sınıfı sayesinde mehter takımını kurduk ve 3 yıldan beri çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı. Öğrencilerimize okula bağlamak lazımdı. Biz de bu grubu kurmayı amaçladık. Öğrencilerimizde var olan bu yeteneklerimizi ön plana çıkarmak istedik. Bunun sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik ve var olan yeteneklerini ön plana çıkararak çalışmalarımıza devam ettik. Mehter takımı sayesinde bayramlarda törenlerde çocuklarımız gösterilere çıktılar ve çocuklarımızın özgüvenleri gelişti. Şimdi çocuklarımızın en büyük hedefi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip, orada gösteri yapmak" diye konuştu.
Mehter takımında bulunan ve davul çalan öğrencilerden Sunay Erkan Ördek ise daha önce zaman zaman devamsızlık yaptığını; ancak etkinliklere katıldıktan sonra her gün okula gitmeye başladığını söyledi.
Tugay Mandacı da mehter takımına bu yıl katıldığını belirterek, "Okumak istiyorum, üniversiteyi bitirmek istiyorum" dedi.
Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Alper Domuzcu ise "Mehter takımıyla Ankara'ya gidip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermek istiyoruz" diye konuştu.

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Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendiEdirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendiEdirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendiEdirne'de öğrencilerin devamsızlığı, mehter takımıyla önlendi

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