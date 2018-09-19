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Edirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Nihat T.

Edirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturma

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Nihat T. (44) ile iddiaya göre, mesaiye gelmediği için tartıştığı öğretmen Salim H. (43), yumruk yumruğa kavga etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür ve öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.
Barutluk Mahallesi'ndeki Fevzipaşa İlkokulu'nun müdürü Nahit T., okulların açıldığı ilk gün mesaiye gelmeyen öğretmen Salim H.'yi telefonla arayarak okula gelmesini istedi. Bunun üzerine müdür ile öğretmen arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından okula gelen öğretmen Salim H., müdür Nihat T.'nin odasına gitti. Burada tekrar başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgayı araya giren diğer öğretmenler güçlükle sona erdirdi. Nahit T. ile Salim H., olaydan sonra polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, olayın araştırılması için okula müfettiş gönderildiğini, idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Edirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturmaEdirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturmaEdirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturma

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