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Edirne'de okul önlerinde uyuşturucu satan 24 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polisin, okul önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına alındı.

Edirne'de okul önlerinde uyuşturucu satan 24 şüpheli gözaltına alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin, okul önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda öğrencilere satılmak için hazırlanan 307 bin 730 adet uyuşturucu hap, aralarında sentetik uyuşturucu maddesinin de bulunduğu yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte okulların açılmasıyla birlikte sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Ekipler ilk, orta ve lise önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 24 şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 307 bin 730 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 220 gram 'skunk' uyuşturucu maddesi, 1 kilo 52 gram uyuşturucu hammaddesi, 166 gram esrar, 130 gram reçine esrar, 119 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 2 adet tabanca bulunurken, uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen nakit para da ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Edirne'de okul önlerinde uyuşturucu satan 24 şüpheli gözaltına alındıEdirne'de okul önlerinde uyuşturucu satan 24 şüpheli gözaltına alındıEdirne'de okul önlerinde uyuşturucu satan 24 şüpheli gözaltına alındı

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