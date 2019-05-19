Edirne'de ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Enez Limanı'nda teknelerin arasında ölü caretta caretta gören vatandaşlar, balıkçılara haber verdi.

Balıkçıların sudan çıkardığı 60 kilogramlık deniz kaplumbağasında herhangi yara izine rastlanmadı. Deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin araştırılması için yetkililere haber verildi.

Balıkçı Türker Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enez sahilinde daha önce de ölü deniz kaplumbağası bulunduğunu söyledi.

Korkmaz, deniz kaplumbağasının sudaki akıntıyla Yunanistan tarafından gelmiş olabileceğini belirtti.

