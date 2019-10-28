Edirne'de "organizatör" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalışan 8 insan kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

Alınan ilgiye göre, jandarma ekipleri, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yaptıkları çalışma sonrası, bazı şüphelilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda H.G, F.O, S.C, B.A, M.O.G, H.T.A, İ.C ve S.K yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

